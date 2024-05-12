بعد هجوم الجماهير عليه.. أول رد من معلق مباراة الأهلي وبلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعتذر معلق قنوات أون تايم سبورتس، طارق الأدور، على ما بدر منه في مباراة الأهلي وبلدية المحلة.

ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "اعتذار، أثناء تعليقي على مباراة البلدية والأهلي في الدوري خرجت مني بعض التعبيرات بصورة عفوية وغير مقصودة وغير مرتبة وكانت وليدة التفاعل مع هدف غير متوقع وجاء في الدقيقة 98".

وأضاف: "بالرغم من أنني تفاعلت جدا مع هدف البلدية في مرمى الأهلي والذي اعتبره من أجمل أهداف الموسم، والحمد لله أنني لم أخرج عن النص بأي لفظ خارج".

وأختتم المعلق: "وهنا اعتذار واجب إذا كان تعليقي قد أصاب أي شخص في المنظومة بسوء، وعلاقتي بكل الجماهير بمختلف أطيافها طيبة وستظل وشكرا لأي شخص علق على هذا الموضوع بالإيجاب أو السلب".

الجدير بالذكر أن المعلق طارق الأدور تعرض لهجوم من بعض الجماهير بسبب غنائه لهدف الأهلي الذي جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اقرأ أيضًا:

من الذاكرة.. عندما صفع رئيس نادي نهضة بركان حكم مباراة الزمالك (صور)

بعد رحيل تامر مصطفى.. فيوتشر يعلن إلغاء منصب مدير الكرة