رد حاسم من رئيس لجنة الانضباط بخصوص الحكم في قضية الشيبي والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مايتردد بخصوص البت في قضية لاعب بيراميدز محمد الشيبي ولاعب الأهلي حسين الشحات.

وقال رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد:"لا صحة للبت في قضية محمد الشيبي وحسين الشحات ومازال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".

وأوضح محمد شيرين، أن اللجنة لم تتقدم باستقالتها كما يتردد بل عقدوا جلسة اليوم في مقر اتحاد الكرة؛ لمناقشة بعض الملفات، مضيفًا:"تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم".

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.

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