ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان يلا شوت،يبحث عشاق فريق الزمالك في جميع أنحاء عن بث مباشر لمباراة فريق الكرة الأول في نادي الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الذي سيقام اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الجولة الأولى من نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

يمكنك متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي عبر قنوات beIN SPORTS، البث الحصري لبطولة الكونفدرالية في مصر والشرق الأوسط.

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك ونهضة بركان

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمباراة ضد نادي نهضة بركان المغربي في ملعب بركان البلدي، اليوم الأحد، في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان يلا شوت

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب بركان البلدي.

يجب أن نذكر أن المباراة العودة ستقام في الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد الموافق 19 مايو الحالي في استاد القاهرة الدولي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2023/2024

أعلنت قناة الرياضية المغربية الأرضية أنها القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024، ولكن ستقدم هذه الخدمة بالمجان للجماهير داخل حدود دولة المغرب فقط، وذلك يعود إلى لوائح كاف بشأن حقوق بث مختلف المسابقات التي تنظمها؛ وبالتالي فإن التردد التالي ينقل للمشجعين المغاربة، مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم.