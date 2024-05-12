ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

بث مباشر الزمالك تويتر..مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية،يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يُتاح للجماهير متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القنوات المجانية التي تنقل اللقاء دون تشفير، حيث تتوفر على النحو التالي:

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

1. قناة سبورت كلوب:

- القمر: يوتل سات

- التردد: 11471

- معدل الترميز: 30000

- الاستقطاب: أفقي

يُمكن أيضًا ضبطها على النحو التالي:

- القمر الصناعي: يوتل سات

- التردد: 11011

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

2. القناة الأرضية المغربية:

- القمر: نايل سات

- التردد: 11744

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

تتطلع الجماهير إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب النهائي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، بهدف تسهيل مهمة العودة في المباراة الثانية.

أما موعد مباراة الإياب فسيكون يوم الأحد المقبل، 19 مايو، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان

يتوقع أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الزمالك اليوم، لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: زياد كمال - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - أحمد سيد زيزو- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك

ينتظر أن يكون تشكيل فريق نهضة بركان، لمواجهة الزمالك اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: إيسوفو دايو - عبدالحق عسال - عادل طاهف - حمزة الموساوي.

خط الوسط: الفحلي - أيوب خيري - محمد المرابيط - يوسف مهري.

خط الهجوم: ياسين لبحيري - بول باسين.

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