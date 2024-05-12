تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على تشكيل فريقه الأساسي لمباراة الزمالك مساء اليوم الأحد في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ويسعى نهضة بركان مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز مستغلاً عاملي الأرض والجمهور حتى يسهل من مهمته فى لقاء الإياب باستاد القاهرة يوم الأحد المقبل والتى ستحسم بطل هذه النسخه الأخيره من كأس الكونفدرالية.



تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك

في حارس المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة سمومي - يوسوفا دايو - عبد الحق عسال - حمزة الموساوي

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابط.

خط الهجوم: يوسف مهري – يوسف الفحلي - بول فاليري.



فيما جاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

