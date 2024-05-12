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صدارة مؤقتة.. أرسنال يتخطى اليونايتد ويواصل الزحف نحو لقب الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 37 من الممتاز.

وفاز أرسنال على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف فوز الجانرز، ليوناردو تروسارد في الدقيقة 20.

وبهذا الفوز، تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 86 نقطة، بينما احتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 54.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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