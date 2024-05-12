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خطة متوازنة.. معين الشعباني يعلن تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نهضة بركان نظيره الزمالك بعد قليل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: إيسوفو دايو - عبد الحق عسال - عادل تاحيف - حمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابيط.

خط الهجوم: يوسف الفحلي - يوسف مهري - بول ياسين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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