شكرا لقرائتكم خبر الشباب يسيطر .. والعلا والرياض يقتسمان قمة البومسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حضر الختام وكرم الفائزات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري، حيث جاء الترتيب العام للفرشات والزهرات للبومسي بتصدر نادي الرياض وحل نادي الهدى ثانيا والأهلي بالمركز الثالث و القادسية رابعا، وعلى مستوى الفتيات والسيدات للبومسي حقق نادي العلا كأس البطولة والأهلي وصيفا والهدى ثالثا والقادسية رابعا.
وفي منافسات الكاروقي والتي شهدت إثارة وارتفاع المستوى الفني عن سابقه واصل فريق الشباب تميزه بتحقيق اللقب في فئة الفراشات والزهرات والاتحاد وصيفا وحل الرياض ثالثا والعلا رابعا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يسيطر .. والعلا والرياض يقتسمان قمة البومسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.