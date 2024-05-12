محرز يتصدر التمريرات الحاسمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتقديمه تمريرة حاسمة في مباراة فريقه الأهلي ضد الشباب، واصل رياض محرز تصدره قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدوري السعودي برصيد 12 أسيست، متقدما على البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال صاحب المركز الثاني بـ 11 تمريرة وفقا لبيانات موقع «سوفا سكور».

وأسهم نجم الجزائر، في فوز ناديه الأهلي بنتيجة 1-2 ضد مضيفه الشباب في الجولة الـ 31 من الدوري السعودي بعد تقديمه تمريرة حاسمة إلى زميله الإيفواري فرانك كيسي في لقطة الهدف الأول.

وبهذه التمريرة الحاسمة الجديدة أصبح في رصيد محرز 12 «أسيست» في 31 لقاء لعبه ضمن المسابقة هذا الموسم، مقابل توقيعه على 10 أهداف، ليسهم بذلك في تسجيل «الراقي» لـ 22 هدفًا ضمن المنافسة.

وبوصوله إلى التمريرة الحاسمة الـ 12، سيسعى رياض محرز خلال الثلاث مباريات المتبقية لناديه الأهلي في دوري روشن لتحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة المسجلة في موسم واحد من المسابقة.

ويمتلك الباراغواياني أليخاندرو روميرو، نجم نادي التعاون السعودي السابق والعين الإماراتي حاليا، الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد ضمن دوري روشن، وعددها 15 تمريرة.

قائمة أفضل الممررين الحاسمين: