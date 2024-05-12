الداخلية والمصري يجهزان النصر لمباراة بيراميدز في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال32 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 31 مايو الجاري.

وقرر الجهاز الفني للنصر خوض مباراة ودية استعدادا لبيراميدز بمواجهة الداخلية يوم الخميس المقبل على ملعب النصر ثم مواجهة المصري البورسعيدي على ملعب الكلية الحربية يوم الثلاثاء 21 مايو.

ويؤدي اللاعبين التدريبات اليومية بقوة وتركيز شديد طبقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة عبدالحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبد الفتاح كفتة رئيس الجهاز وحازم ممدوح وكريم الضو مدربين لخوض المباراة بقوة وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي النصر.

وتشهد التدريبات التركيز على النواحي البدنية إضافة إلى النواحي الفنية والتي يتخللها طريقة وأسلوب اللعب أمام بيراميدز.