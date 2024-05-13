جاهزية ثنائي الأهلي قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" جاهزية ثنائي النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الحارس محمد الشناوي، ولاعب خط الوسط أليو ديانج، جاهزان للسفر مع بعثة الأهلي لتونس.

وأكد المصدر أن مروان عطية اكتفى بالتدريبات الاستشفائية بعدما تعرض لكدمة في لقاء أمس السبت.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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