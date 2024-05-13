نهضة بركان يتقدم على الزمالك بركلة جزاء في نهائي الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - سجل يوسفا داو لاعب نهضة بركان الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على الملعب البلدى لبركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.