طارق السعيد: لاعبو الزمالك لم يكونوا على قدر المسؤولية ضد نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق سعيد نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الفريق اليوم الأحد ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال طارق السعيد في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "بدأنا المباراة بشكل سيئ، والشوط الأول كان بمثابة المباراة بأكملها".

وتابع: "لا أعتقد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة اليوم، وأرى أنهم لم يتوقعوا أن هذا سيكون هو سيناريو المباراة".

وأضاف: "كان يجب على جوميز الاجتماع مع اللاعبين وشرح سيناريو المباراة لهم، ليظهروا بشكل أفضل مما ظهروا عليه".



وأتم: "الكرات الثابتة كانت سلاح نهضة بركان في مباراة اليوم، لذلك يجب ألا نقع في أخطاء كثيرة في مباراة الإياب مثلما حدث اليوم".