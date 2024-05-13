موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر فريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، ضمن ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء الهدف الأول لفريق نهضة بركان المغربي عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 عن طريق رأسية من المدافع عادل تحيف.

بينما جاء هدف الزمالك الأول عن طريق التونسي سيف الجزيري من رأسية من داخل المنطقة بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدفين دون رد، ليعود الزمالك في بداية الشوط الثاني ليسجل الجزيري هدف تقليص الفارق برأسية رائعة على يسار الحارس تسكن الشباك.

وخاض الزمالك مباراة الذهاب الليلة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب منافسه نهضة بركان، قبل لعب موقعة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المقبلة

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

بينما حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى فاينال الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا.