مدحت عبد الهادي: نهضة بركان يعاني بدنيًا.. وشحاتة أفضل لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق إدارة جوزيه جوميز مدرب الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر فريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، ضمن ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا " مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور":"محمد شحاتة أفضل لاعب في الزمالك خلال مباراة اليوم، وعدم التركيز هو السبب الرئيسي في الخسارة".

وأكمل: "البدء بسامسون كان خاطئًا، وكان لابد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح".

وأردف: "لو كان هناك دعم لفتوح في الجانب الدفاعي كان من الممكن أن نتدارك نتيجة الشوط الأول".

وتابع: "الزمالك خرج بأقل الخسائر وهدف الجزيري أنقذ الفريق، ونهضة بركان يعاني من ضعف المستوى البدني للفريق".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المقبلة

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

بينما حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى فاينال الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا.