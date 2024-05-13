طارق السعيد: أتمنى عودة شيكابالا في إياب الزمالك ونهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى طارق السعيد نجم الزمالك السابق عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لصفوف الفريق في مباراة العودة أمام نهضة بركان المغربى المقرر لها في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أكد السعيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن تواجد شيكابالا سيفيد الزمالك في النهائي وأتمنى مشاركته في أخر 20 دقيقة من اللقاء حال جاهزيته.

تابع السعيد:"جوميز أدار مباراة الذهاب أمام نهضة بركان على قدر الإمكانيات،وكان لابد من وجود إبراهيما نداى أساسياً في بداية اللقاء على حساب سامسون خاصة أنه أكثر خطورة منه.

وواصل السعيد:"الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية في لقاء العودة بالقاهرة ولا بد من الإعداد البدنى والنفسى الجيد،للاعبين، وعدم الاستعجال والتجهيز جيدا لمباراة العودة".

وخسر فريق الزمالك من نهضة بركان المغربى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد البلدى ببركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر لقاء العودة المقرر له يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى لحسم التتويج باللقب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المقبلة

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى نهائي الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".