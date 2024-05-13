النصر يثير غضب الهلال قبل الديربي في الدوري السعودي

أثار نادي النصر، غضب نظيره الهلال، قبل ديربي الرياض المرتقب بينهما في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وأكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر رفض عمل ممر شرفي لفريق الهلال خلال المباراة المنتظرة بينهما في الدوري السعودي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي في المباراة الأخيرة له بعد أن حقق الفوز على الحزم.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.