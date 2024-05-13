جوميز يبرر خسارة الزمالك ويتوعد نهضة بركان في مباراة الإياب

برر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الخسارة من نظيره نهضة بركان المغربي في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر فريق الزمالك من نظيره نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي أقيم في المغرب.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لم نبدأ الشوط الأول، ولكن الأداء كان أفضل في الشوط الثاني”.

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وتابع: “لسنا سعداء بالنتيجة، ولكننا نستطيع تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة”.

وشدد مدرب الزمالك على استعداد فريقه جيدًا للقاء الذهاب أمام نهضة بركان، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها المنافس بشكل صحيح”.

وأردف: “يجب أن نركز بشكل أفضل ويدنخلق فرصاً أكبر من أجل التسجيل وتهديد مرمى الفريق المنافس في مباراة الإياب”.

واختتم: “سنبدأ الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب منذ عودتنا للقاهرة”.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في القاهرة للتتويج باللقب.