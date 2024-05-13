موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لاستضافة نظيره نهضة بركان في إياب دور نهائي الكونفدرالية.

الزمالك كان قد خسر بهدفين مقابل هدف ذهابًا على ملعب نهضة بركان خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل 19 مايو على ملعب استاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحسم التتويج باللقب، دون اللجوء لحسابات نتيجة المواجهتين.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية نسخة 2019 على حساب نظيره نهضة بركان.



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