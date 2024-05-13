فرصة آخيرة لزيزو.. جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تبقى مباراة واحدة ويُسدل الستار على النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية 2024 حين يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد الموافق 19 مايو على ملعب استاد القاهرة.

ورغم وداع فريق دريمز منافسات البطولة على يد نظيره الزمالك في دور نصف النهائي إلا أن مهاجمه جون انطوي يتصدر قائمة الهدافين بـ 5 أهداف.

ويمتلك لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو فرصة في اعتلاء صدارة القائمة حال تسجيله هدفًا أو هدفين بالمباراة المقبلة للزمالك ولكنه يجد منافسة من لاعب نهضة بركان بول ياسين.

ويستعرض الخليج 365 قائمة هدافي الكونفدرالية:

1) جون أنطوي "دريمز": 5 أهداف.

2) أحمد سيد زيزو "الزمالك": 4 أهداف

3)كينجسلاي إيدوه "الأفريقي":4أهداف.

4) بول ياسين "نهضة بركان": 4أهداف

5) عبدولاي كانو "اتحاد العاصمة": 4 أهداف.



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