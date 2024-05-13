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أبرزهم دوري إنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الإثنين 13 مايو 2024، عددا من المباريات في والإنجليزي والإيطالي.

ويخوض مباراة تحصيل حاصل ضد أستون فيلا في الجولة 37، بينما يلاقي منافسه ريال سوسيداد للحفاظ على المركز الثاني.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساء - beIN SPORTS 1

برشلونة ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

ليتشي ضد أودينيزي - 7.30 مساء - ssc
فيورنتينا ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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