"لسنا سعداء ولم أتوقع الأمر".. أول رد من جوميز بعد خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عدم رضاه من نتيجة مباراتهم أمام نهضة بركان التي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال جوميز، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لسنا سعداء بالنتيجة وأشعر بقدرتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة، وحضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح ولم أتوقع النتيجة قبل اللقاء".

وأوضح مدرب الزمالك أن نهضة بركان فريق قوي، مشددًا على ضرورة التركيز خلال مباراة الإياب ليحصل على فرص أكثر لتهديد مرمى الخصم.

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيبدأ الإعداد للقاء العودة لتحقيق الفوز وحسم اللقب.

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