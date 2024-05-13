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أول تعليق من معين الشعباني على الفوز أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى مدرب نهضة بركان، معين الشعباني، سعادته بالفوز على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك كانت صعبة على الفريقين، والدليل على ذلك تسجيل الطرفين أهداف".

وأضاف: "انتهى الشوط الأول وهناك شوط آخر في مصر يوم الأحد المقبل، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين في الشوط الأول، وقدمنا لقاء جيد أمام منافس كبير".

وأختتم: "هذه نتيجة تخدم الفريقين، ولكن في النهاية فاز فريق نهضة بركان باللقاء".

وفاز نهضة بركان على الزمالك 2-1 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفي إنتظار لقاء الحسم يوم الأحد المقبل في القاهرة.

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