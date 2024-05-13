نداي يكشف سبب تحسن أداء الزمالك أمام نهضة بركان في الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اعترف لاعب نادي الزمالك، إبراهيما نداي، بسوء أداء الفريق في الشوط الأول من مباراة نهضة بركان.

وقال نداي في تصريحات لقناة "عبر بي إن سبورتس 6": "كنا سيئين في شوط اللقاء الأول، حيث استقبلنا هدفا بعد وقت قليل، ولكن تحدث معنا المدرب بين الشوطين ونجحنا في التسجيل وتعديل الأداء".

وعن تعويض الخسارة في مباراة الإياب، قال لاعب الزمالك: "يمكننا التسجيل في القاهرة كما سجلنا في المغرب، لكن علينا استغلال كل الفرص التي ستتاح لنا، حيث علينا تسجيل 3 أهداف إذا أردنا رفع كأس الكونفدرالية".

وخسر الزمالك 2-1 من نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في القاهرة.

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