الزمالك يخسر بهدفين لهدف أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق الزمالك من نهضة بركان المغربى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد البلدى ببركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

سجل يوسفا داو لاعب نهضة بركان الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

سجل عادل تحيف لاعب نهضة بركان الهدف الثانى لفريقه في شباك الزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

سجل سيف الجزيرى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك نهضة بركان في الدقيقة 46 من عمر المباراة .