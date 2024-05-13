ميكالي يختار نجم الاهلي للمشاركة في أولمبياد باريس

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، قرر اختيار نجم الاهلي للمشاركة في أولمبياد باريس.

وتنطلق أولمبياد باريس 2024، في فرنسا، خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وتابع التقرير: ” ميكالي قرر اختيار مدافع النادي الاهلي للمشاركة رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس القادمة”.

أقرأ أيضًا.. تطورات أزمة محمد صلاح مع حسام حسن وموقفه من معكسر تصفيات كأس العالم

وتابع: “يرى ميكالي أنه يحتاج مدافع خبرة، لأنه يعاني من مشاكل دفاعية مع الفراعنة الصغار، إلى جانب خبرات محمد عبدالمنعم الكبيرة سواء مع الأهلي أو المنتخب الأول”.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق المركز الثاني رفقة روجيرو ميكالي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً والتي أقيمت بالمغرب.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد ضمن المجموعة الثالثة بالأولمبياد التي تضم كل من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.