حسين لبيب يعلق على خسارة الزمالك من نهضة بركان ويوجه رسالة عاجلة للجماهير

علق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وخسر فريق الزمالك من نظيره نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي أقيم في المغرب، على الملعب البلدي.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: “كنا نتمنى أن نحقق الفوز على نهضة بركان، ولكن الحمدالله خير، وان شاءالله سنقدم الأفضل في مباراة العودة بالقاهرة».

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وتابع رئيس الزمالك: “اللاعبين كانوا مخضوضين في أول المباراة، وهذا سبب استقبال شباكنا هدفين، ولكن قدمنا أداءًا جيدًا في الشوط الثاني”.

واختتم حسين لبيب تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا: «عاوزينكم تملوا الاستاد وتشجعوا فريقكم، كل التذاكر اتباعت».

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في القاهرة للتتويج باللقب.

وسيلاقي فريق الأبيض نظيره المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الفريق المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.