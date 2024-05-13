مستشهدًا بالزمالك.. مدحت شلبي يفتح النار على الاهلي بسبب الحكام

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، النادي الاهلي بسبب بيانه لـ اتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم تطبيق اللوائح والأخطاء التحكيمية.

وأصدر الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيانًا رسميًا، نشر خلاله نص الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: « خطاب الاهلي هو مثل ما فعل الزمالك، الأسبوع الماضي، وخطابه من أجل الترهيب بالحكام”.

وتابع: «بيان الأهلي ضد الحكام ، هو حوار متكرر كل موسم، الزمالك يصدر بيان يهاجم الحكام، الاهلي يرد ببيان أخر، أو العكس الأهلي يصدر بيان ويرد الزمالك».

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وتابع: « ما أرجوه من ناديي الاهلي والزمالك الرفق بالحكام، في مبارياتهم الحكام لا يفوتوا الأخطاء، لأنهم يعرفون جيدًا الجماهير لن تسكت”

وأردف: «الاهلي يطالب بحكام أجانب، هل لديك دولارت من أجل الدفع للأجانب؟ إذا أردت أنت يجب أن تدفع”.

وأضاف: « كارت الترهيب من الاهلي ماهو إلا ضغط على الخكام المصريين بسبب مباراة القمة القادمة، ولكن نحن سنساند حكامنا”.

واختتم مدحت شلبي تصريحاته: « رسالتي للحكام لا تخافوا ولا يرهبكم مثل هذه الأمور”.