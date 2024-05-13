يهم الاهلي.. كاف يستقر على موعد كأس أمم أفريقيا 2025

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار جديد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يهم النادي الاهلي، بخصوص بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت انتشرت أزمة في الفترة الماضية بسبب تضارب مواعيد بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك فيها الاهلي.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب، بحسب الإعلامي أمير هشام.

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وقال هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “+ 90″، إن الكاف قرر إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب، خلال شهر ديسمبر 2025.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على إقامة البطولة الأفريقية خلال شهر ديسمبر 2025، بدلًا من يوليو من نفس العام.

واختتم بأن إقامة البطولة في المغرب، يأتي لتجنب تضارب المواعيد مع نهائيات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في أمريكا يونيو 2025.