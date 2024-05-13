الزمالك يهاجم حكم مباراة نهضة بركان ويكشف عن أولى قراراته بعد الهزيمة

انتقد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حكم مباراة الفريق الكروي الأول ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك من نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الفارس الأبيض ضد الفريق المغربي، في لقاء الإياب، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية، إن بعثة الزمالك كانت تتمنى العودة بنتيجة أفضل، مؤكدًا أن هناك لجنة تم تشكيلها للتجهيز ووضع ترتيبات لقاء العودة.

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك، أن الهدف الذي أحرزه الجزيري، منحهم الأمل في تحقيق لقب الكونفدرالية.

وتابع:” التحكيم قام بتحجيمنا وسوف نجتمع في مجلس إدارة الزمالك لإتخاذ قرار بهذا الشأن”.

وأكد أن إدارة الزمالك ستقوم بتلبية كافة متطلبات الجهاز الفني وتوفير له كل الأجواء لتقديم أفضل ما يمكن.

واختتم المندوه: “نثق بشدة في دعم الجماهير وأنها سوف تحتشد في مدرجات ستاد القاهرة خلال لقاء العودة أمام نهضة بركان”.