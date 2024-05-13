ملف الخليج 365.. خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.. و4 طلبات عاجلة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد نستعرضها خلال السطور التالية:

أول تعليق من معين الشعباني على الفوز أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

أبدى مدرب نهضة بركان، معين الشعباني، سعادته بالفوز على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لسنا سعداء ولم أتوقع الأمر".. أول رد من جوميز بعد خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عدم رضاه من نتيجة مباراتهم أمام نهضة بركان التي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

مشجع يقتحم ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان (فيديو)

شهدت مباراة الزمالك ونظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية اقتحام أحد المشجعين لملعب اللقاء ليتوقف اللعب لدقائق قبل أن يُستأنف، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

ظهور سيد عبد الحفيظ.. كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك أمام نهضة بركان؟ (كوميكس)

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك من نهضة بركان، للاطلاع على أبرز "الكوميكس".. اضغط هنا

"اقترب من منصة التتويج".. كيف علقت الصحف المغربية على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان؟

خسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي 2-1، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للاطلاع على كيف علقت صحف المغرب على اللقاء.. اضغط هنا

في بيان رسمي.. الأهلي يقدم 4 طلبات عاجلة لاتحاد الكرة

أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابًا رسميا الأحد، للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

رد حاسم من رئيس لجنة الانضباط بخصوص الحكم في قضية الشيبي والشحات

نفى المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مايتردد بخصوص البت في قضية لاعب بيراميدز محمد الشيبي ولاعب الأهلي حسين الشحات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد هجوم الجماهير عليه.. أول رد من معلق مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أعتذر معلق قنوات أون تايم سبورتس، طارق الأدور، على ما بدر منه في مباراة الأهلي وبلدية المحلة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"غائب منذ 14 شهراً".. مودرن فيوتشر يُعلن التعاقد مع طلعت يوسف

أعلن نادي مودرن فيوتشر، التعاقد مع طلعت يوسف لقيادة فريقه فنيًا خلفًا للمدرب تامر مصطفى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا