أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك عقب الخسارة من نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

خاض لاعبو فريق الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات خاصة تحت قيادة الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر مساء الأحد، أن ذلك جاء بناء على قرار المدير الفني للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء أو حصلوا على فرصة لوقت قليل.

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الزمالك مساء يوم الأحد المقبل نهضة بركان في دور الإياب.



اقرأ أيضًا:

رد حاسم من رئيس لجنة الانضباط بخصوص الحكم في قضية الشيبي والشحات

"بعد اللجوء للسلطات".. قرار من كاف بشأن حضور جماهير الزمالك لمباراة نهضة بركان