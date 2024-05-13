3 أسباب وراء انفجار غضب الأهلي في وجه اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الغضب والغليان داخل أروقة النادي الأهلي، بسبب استمرار الأخطاء التحكيمية وغياب العدالة بمباريات الدوري في الفترة الأخيرة والتي قد تؤثر على مسيرة الفريق في البطولات المحلية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، عقب الفوز القاتل الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز، بسبب الأخطاء التحكيمية وعدم توفير الحماية للاعبين خلال اللقاء، والشعور بتوجيه البطولة لمنافسين آخرين.

وتخشى إدارة الأهلي من تكرار سيناريو الموسم قبل الماضي الذي خسر فيه الفريق بطولة الدوري، بسبب الكثير من الأخطاء التحكيمية والقرارات الجدلية، خصوصاً في المباريات الأخيرة من عمر المسابقة.

ويشكو الأهلي من مماطلة اتحاد الكرة في أزمة المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز الذي لجأ إلى المحاكم المدنية ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، بعد واقعة داخل ملعب رياضي، في مخالفة واضحة للوائح والقوانين، وعدم اتخاذ قرار ضد اللاعب المغربي حتى الآن رغم تقديم شكوى رسمية ضده في الثالث من يناير الماضي.