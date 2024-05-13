وزير الرياضة يُطلق فعاليات البرنامج التدريبي لصقل مهارات العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الفيديو كونفرانس...

أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات البرنامج التدريبي لصقل مهارات السادة العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات الشباب والرياضة، بحضور اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية بهيئة الرقابة الإدارية.



في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية صقل مهارات مسئولي المراجعة الداخلية والحوكمة بكافة المديريات بما يصب في صالح العمل في قطاعي الشباب والرياضة، متوجهاً الشكر لكافة الحضور وتمنياته لهم بالاستفادة الكاملة من البرنامج.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية من خلال تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج بما يؤدي الى حوكمة العمل داخل قطاعي الشباب والرياضة.



فيما تحدث اللواء دكتور عصام زكريا عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، علاقة هيئة الرقابة الإدارية مع وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، أسلوب عمل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة ومنصة تواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.



وتستمر فعاليات البرنامج على مدار خمسة أيام ويحاضر في هذا البرنامج عدد من السادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، وبعض الخبراء في مجال عمل المراجعة الداخلية والحوكمة.



