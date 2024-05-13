الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين إلى ما بعد نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني على تأجيل اتخاذ أي قرارات خاصة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالى لحين الانتهاء من مباراتى الذهاب والعودة أمام نهضة بركان.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم كلا من محمد عواد ومحمد صبحي حارسا المرمى ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما ومحمود علاء حيث يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم هذا الملف سواء بحسم تجديد التعاقد معهم أو الاستغناء عنهم واتفقت الإدارة على هذا الأمر مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذلك من أجل أن يتفرغ جوميز لكتابة التقرير الخاص باللاعبين التي تنتهي عقودهم، وتحديد مصير كل لاعب، وحسم اللاعبين الذين لن يحتاجهم.

وعلمت الخليج 365 أن جوميز يرى ضرورة تجديد عقد ثنائي الحراس ومعهم يوسف أوباما وأشرف روقا مع الاستغناء عن محمود علاء الذى خرج من حسابات المدير الفني فى الفترة الأخيرة وتم استبعاده من السفر إلى المغرب لأسباب فنية كما تردد أن اللاعب اتفق مع مسئولى نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

على صعيد آخر ينتظر مجلس الإدارة الحصول على مبلغ ١٦٠ ألف دولار من اللاعب التونسي حمدي النقاز بعد صدور حكم نهائي لصالح القلعة البيضاء ومن المقرر أن يتم استغلال هذا المبلغ فى تسديد بعض مستحقات المغربي خالد بوطيب مضافا إليه المبالغ التي سيحصل عليها النادي من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من حصيلة الوصول إلى نهائي الكونفيدرالية حيث يحصل الفائز باللقب على ٢ مليون دولار والوصيف على مليون دولار وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد.