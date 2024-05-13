ريمونتادا الأهلي أمام البلدية تطلق جرس إنذار قبل موقعة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - اطلقت فيه الريمونتادا التي حققها الفريق أمام البلدية جرس انذار قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت القادم بملعب رادس في تونس، في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، في ظل تلقي الفريق هدفا من خطأ دفاعي واستمرار أزمة إهدار الفرص وتحقيق الفوز بصعوبة في الوقت القاتل.

من جانبه، أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بنجاح اللاعبين البدلاء في تغيير نتيجة مباراة المحلة وتحقيق الانتصار بهدفين رغم التأخر بهدف، بعدما نجح عمر كمال والفرنسي انتوني موديست في تسجيل الهدفين.

وأشار كولر إلى أن الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الفريق، وله دور كبير في الانتصار الصعب الذي تحقق على المحلة، متمنياً الحضور الجماهيري الكبير في جميع مباريات الفريق القادمة.

واعلن كولر حالة الطوارئ القصوي داخل الفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وفرض سياجا من السرية على التدريبات الأخيرة قبل السفر الى تونس، لزيادة حالة التركيز أثناء تجربة خطة النهائي، بعد دراسة وتحليل طريقة لعب الترجي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء بالدوري التونسي أو في دوري ابطال افريقيا، بجانب الحظر الإعلامي الذي فرضه خالد بيبو مدير الكرة على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني حتى مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 مايو الجاري في القاهرة.

واستقر كولر على اصطحاب الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الفريق في رحلة تونس، بالرغم من إصرار الجهاز الفني على استمرار مصطفي شوبير أساسيا في النهائي الافريقي وبقاء الشناوي على مقاعد البدلاء.

ومنح كولر الفريق راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعدما خاض الفريق تدريباته أمس الأحد بدون راحة، على يستأنف الفريق التدريبات بكامل قوته يومي الثلاثاء والأربعاء قبل السفر الى تونس في الثامنة مساء.

واستقر محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضور تدريبات الفريق القادمة، لدعم الجهاز الفني واللاعبين واشغال الحماس قبل السفر الى تونس لخوض النهائي الافريقي، في الوقت الذي قرر فيه معظم أعضاء مجلس الإدارة في مرافقة البعثة ودعم الفريق في ملعب رادس.