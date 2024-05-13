سيفتح الباب لنقل ملاعب الكرة إلى المحاكم .. منعطف جديد في أزمة حسين الشحات

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة تفاصيل ما حدث في اجتماع الاتحاد ولجنة الانضباط فيما يخص أزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

قال المصدر في تصريحات صحفية:" اجتمعت لجنة الانضباط الساعة 12:10 وانتهى الاجتماع الساعة 2:40 مساء، بعد الاستقرار على القرار".

أضاف:" توجه رئيس لجنة الانضباط الى غرفة اجتماعات مجلس ادارة اتحاد الكرة، الذي كان منعقدا في هذا التوقيت".

تابع:" أخطر رئيس لجنة الانضباط، قرار اللجنة لاتحاد الكرة في الاجتماع، وكان القرار أحقية محمد الشيبي باللجوء الى المحاكم العادية دون قيد أو شرط".

أشار:" اعترض مجلس إدارة الاتحاد على قرار اللجنة، واكدوا ان هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه لنقل ملاعب الكرة في مصر الى المحاكم".

أكد:" بعض أعضاء اتحاد الكرة قالوا لرئيس لجنة الانضباط، في هذه الحالة، أي لاعب يصاب من حقه اللجوء للمحاكم، فكان الرد نعم، لا يوجد ما يمنع من ذلك".

واصل:" طلب الاتحاد من لجنة الانضباط مراجعة قراراها، بما يتوافق مع اللوائح الداخلية، لصعوبة اعتماد ما توصلت اليه اللجنة".

أتم:" الاجتماع الذي استمر ٥٠ دقيقة، ابدى فيه رئيس اللجنة غضبه الشديد من خبر تقدمه باستقالة، واعتبر ان هذا مؤشر من اتحاد الكرة، وهو ما حرص المجلس على نفسه تماما، ليخرج نفي رسمي على لسان رئيس اللجنة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أخطر اتحاد الكرة بأن أزمة الشحات والشيبي هى شأن داخلي لا دخل له بها، ثم ققرت لجنة الانضباط أحقية الشيبي باللجوء إلى المحاكم، الأمر الذي لم يلقى قبولا لدى اتحاد الكرة فيما أوصت به لجنة الانضباط من قرار.