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جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الإثنين، الموافق 13 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، حيث تلعب مباريات في والإسباني والإيطالي.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي، بجانب لقاء وريال سوسيداد في .

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد أستون فيلا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد ريال سوسيداد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 ".

 

مواعيد مباريات اليوم

ليتشي ضد أودينيزي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد مونزا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

 

مواعيد مباريات كأس أمير قطر

الدحيل X العربي – 5.15 مساء

الوكرة X السد – 7 مساء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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