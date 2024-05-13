ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "فيلا بارك " مباراة قوية مساء اليوم الإثنين، تجمع بين فريقي وأستون فيلا في ختام لقاءات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفرول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة الليلة.

ويمتلك ليفربول 78 نقطة جمعهم من 36 مباراة خاضها في المساتبقة حتى الآن، بواقع 23 انتصارًا و9 تعادلات، وتلقى لاعبي يورجن كلوب الهزيمة في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، بواقع 20 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقت كتيبة إيمري الهزيمة في 9 لقاءات.