اتحاد الكرة يوجه صدمة جديدة لـ الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توجيه مسئولو اتحاد الكرة صدمة إلى النادي الاهلي بعد طلب المارد الأحمر الأخير بشأن طلب حكام أجانب للدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مسئولو الاهلي طلبوا من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن البرتغالي بيريرا أكد على رفضه التام لطلب الأحمر”.

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وأضاف شوبير: “بيريرا أكد على أنه لن يتم استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري المصري ولا الكأس ولا كأس السوبر المصري وهو على رأس لجنة الحكام”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب بتونس؛ وذلك لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب أمام بالقاهرة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.