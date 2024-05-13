"كنا هندفع ثمن السذاجة".. ميدو يوجه رسالة نارية لجوميز بعد خسارة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على خسارة الفريق الأبيض أمس من نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، منتقدا إدارة جوزيه جوميز مدرب الزمالك للمباراة.

وخسر فريق الزمالك أمس الأحد من نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال ميدو في برنامجه عبر قناة المحور: "الزمالك كاد أن يدفع ثمن بدايته الساذجة، بدأنا المباراة بسذاجة كبيرة، واللاعبين كانوا ينتظروا تلقي هدفًا في البداية، وهو أمر غريب جدا".

وأضاف: "بداية المباراة كأنها أساس العمارة الذي تقوم بالبناء عليه، أول ربع ساعة كانت بها أخطاء من جوميز، جعلت نهضة بركان تتفوق علينا، ومنها البدء بسامسون، وكان لابد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح، والتشكيل أربك اللاعبين".

وأكمل: "جوميز قام بالتبديل في أكثر من مرة وهذا يدل على بدايته الخاطئة، تشكيل الزمالك كان خاطئًا، وخط دفاع مرتبك، ونهضة بركان لم يصدق تقدمه بثنائية وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من ذلك".

وأتم تصريحاته: الزمالك بدأ الشوط الثاني جيد للغاية، ونتيجة المباراة مطمئنة للأبيض، وجمهور الزمالك مطمئن بسبب مستوى نهضة بركان المتواضع".

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