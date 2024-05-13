قرار جديد في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية

اتخذ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرارًا جديدًا قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي لعبت أمس بالمغرب.

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وقرر جوميز منح لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات اليوم بعد العودة من المغرب حتى لا يتعرضوا للإرهاق، على أن يستأنف لاعبو الفريق التدريبات غدًا الثلاثاء.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع في المباراة.

وسبق للزمالك وأن حقق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019، بالفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية.

ويمني مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب النفس لتحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، خاصة في ظل تراجع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.