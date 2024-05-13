طلب عاجل من كولر قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي من جهازه المعاون ضرورة تجهيز تقرير فني عن مباراة الترجي والنجم الساحلي التي لعبت أمس الأحد بالدوري التونسي.

وحقق الترجي الفوز على النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الدوري التونسي في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الاهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وطلب كولر من جهازه المعاون ضرورة تجهيز تقرير فني عن مباراة الأمس، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي قبل المواجهة الحاسمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى قرر كولر اصطحاب محمد الشناوي مع بعثة الفريق المسافرة إلى تونس، على أن يتواجد على دكة البدلاء في مباراة الذهاب، فيما استقر على الدفع بمصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للمباراة.