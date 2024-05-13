"وسط جماهيره".. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية على استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية وبالتحديد مشجعي القلعة البيضاء مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفارس الأبيض هزيمة في مباراة الذهاب أمام نظيره نهضة بركان بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأحد على الملعب البلدي بالمغرب.

وعلى الرغم من هزيمة الأبيض أمس ، ولكنه نجح في نسخة 2019 بالتتويج باللقب وسط جماهيره بعد الفوز بهدف واللجوء لركلات الترجيح ، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وستكون مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان بحضور السعة الكاملة من أجل مساندة الفريق الأبيض بنهائي الكونفدرالية.

ويستعرض " الخليج 365 " سيناريوهات تتويج الزمالك باللقب الإفريقي وسط جماهيره

وتمتلك كتيبة البرتغالي جوزيه جوميز 3 سيناريوهات من أجل حسم التتويج بلقب الكونفدرالية ، الأول فى حالة فوز الزمالك بأكثر من هدف يحصد مباشرة البطولة.

السيناريو الثاني فوز الزمالك على النهضة بهدف نظيف ليتوج بالبطولة وفي هذه الحالة سيتم احتساب هدفه أمس بالمغرب بهدفين ، والسيناريو الثالث في حال انتهاء المباراة بنفس نتيجة مباراة الذهاب سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم بطل النسخة.

ولا يمتلك الفارس الأبيض رفاهية التعادل أو الخسارة بل عليه الفوز بأى نتيجة من أجل التتويج وحصد اللقب الثاني في تاريخه.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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