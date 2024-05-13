"لمدة 20 دقيقة فقط".. طلب من نجم الزمالك السابق بشأن شيكابالا في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - منى طارق السعيد نجم الزمالك السابق عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لصفوف الفريق في مباراة العودة أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمس الأحد من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج للفوز بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل، لتحقيق اللقب الأفريقي.

قال طارق السعيد في لقاء تلفزيوني: "تواجد شيكابالا سيفيد الزمالك في نهائي الكونفدرالية، وأتمنى مشاركته في آخر 20 دقيقة من اللقاء حال جاهزيته.

وأضاف: "جوميز أدار مباراة الذهاب أمام على قدر الإمكانيات، وكان لا بد من وجود إبراهيما نداى أساسياً في بداية اللقاء، على حساب سامسون خاصة أنه أكثر خطورة وسرعة".

وأتم تصريحاته: "لا بد من الإعداد البدني والنفسي الجيد للاعبين، قبل مباراة العود، وعدم الاستعجال والتجهيز جيدا، والزمالك قادر على التتويج وتحقيق الفوز على استاد القاهرة".

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