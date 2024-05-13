"تصفيق الجزيري واهتزاز الملعب".. علم فلسطين يثير التفاعل بعد نهائي الكونفدرالية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

لقطة مثيرة لعلم دولة فلسطين العربية، أثارت التفاعل بعد مباراة الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت أمس في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة، اقتحام أحد المشجعين للملعب البلدي ببركان، الذي أقيمت عليه المباراة، وهو يرفع علم فلسطين، مع تفاعل وهتافات قوية من الجميع.

وخسر الزمالك أمس من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، في انتظار مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف من أجل تحقيق اللقب.

تصفيق الجزيري واهتزاز الملعب

وتزايد التفاعل من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، على لقطة اقتحام المشجع للملعب ومعه علم فلسطين، خاصة مع ظهور العديد من الصور التي التقطت لهذه اللقطة.

وظهر خلال تواجد المشجع في الملعب بعلم فلسطين، تصفيق التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، مع اهتزاز الملعب بتحية وهتافات الجماهير للشعب الفلسطيني.

وتشهد الفترة الحالية، الدعم والمساندة من جميع الدول العربية، وبخاصة المصريين، للشعب الفلسطيني، في ظل تعرضهم للاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الصهيونية.

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