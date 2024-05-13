“كانوا مخضوضين".. حسين لبيب يعلق على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على خسارة الأبيض أمس الأحد من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي ببركان.

قال حسين لبيب، في لقاء تلفزيوني: "كنا نود تحقيق الانتصار في المغرب، ونتمنى أن يكون ما حدث خير لنا، وإن شاء الله نؤدي مباراة أفضل في لقاء الإياب بالقاهرة".

أضاف: " في الشوط الأول كانوا مخضوضين مع بداية اللقاء، لذلك تسبب الدفاع في استقبال هدفين، ولكن في الشوط الثاني كنا جيدين، واستطاع اللاعبين العودة وإحراز هدف الجزيري".

وأتم تصريحاته: "عايزين جماهير الزمالك تملأ استاد القاهرة، ويشجعون فريقهم بكل ما أوتيتم من قوة، وكل التذاكر تم بيعها، وإن شاء الله تكون كل الأمور مسهلة للفريقين".

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف للتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

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