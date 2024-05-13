جوارديولا يكشف موقف جريليتش وناثان آكي من مباراة توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف الثنائي جاك جريليتش وناثان آكي من مباراة توتنهام المقررة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي، "ناثان أكي أفضل بكثير، سيتم تقييم حالته بعد مران اليوم، تعافى جاك جريليتش من المرض، وتدرب مع الفريق كالمعتاد".

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام غداً، باستاد توتنهام في واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، في لقاء مؤجل من الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستهدف مانشستر سيتي نقاط المباراة من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من منافسه أرسنال قبل جولة واحدة على النهاية حيث يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر.

يحل توتنهام في المركز الخامس وفي رصيده 63 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.