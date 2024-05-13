حسام حسن يعلن غياب مرموش عن منتخب مصر في مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، غياب عمر مرموش لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، عن المعسكر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين، أن عمر مرموش، سيغيب عن معسكر منتخب مصر القادم بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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وأشار إلى أن مرموش يعاني من إصابة في أحد أصابع يده منذ فترة، وسيخضع لعملية جراحية بالاتفاق مع ناديه، بعد آخر ماتش في الدوري الألماني.

وذكر مدرب منتخب مصر أنه طلب من عمر مرموش تأجيل العملية لمدة 10 أيام، إلا أن اللاعب أوضح أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رفض هذا الاقتراح،

وأوضح أنه في ضوء ذلك فإن عمر مرموش لن يكون موجودًا مع منتخب مصر في معسكر أجندة يونيو.