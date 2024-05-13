تعليق مثير من حسام حسن بشأن فرص منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم

تحدث حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن فرص الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين: “بلاش نعشم الجماهير بضمان تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم النسخة القادمة، فهذا خطأ كبير”.

وتابع: “منتخب مصر يملك 8 محترفين فقط، وبوركينا فاسو لديه 28 لاعبًا، بينما يملك منتخب غينيا بيساو 26 لاعبًا”.

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وأشار إلى أن معدل الأعمار في منتخب بوركينا فاسو 26 عامًا، ونحن متوسط أعمارنا٣٠ عامًا، وعندما نصل إلى 2026، سيكون هناك لاعبين بلغوا 35 عامًا.

وأكد أن المنتخب والكرة المصرية عمومًا في مرحلة صعبة للغاية في الوقت الحالي، على الرغم من تأهل الاهلي والزمالك إلى نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

واسترسل: “75% من لاعبي القطبين يلعبون في منتخب مصر عكس الفرق الأخرى في إفريقيا التي يتم تصدير كل لاعبيها لأوروبا”.

واختتم حسام حسن: “لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق الانضمام إلى المنتخب، والمستوى الفني في الدوري ضعيف وغير مرضٍ”.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.